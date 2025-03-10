الصين تتوعد بـ «تضييق الخناق» على تايوان

توعد الجيش الصيني بـ«تضييق الخناق» على تايوان، في حال تصاعد النزعة الاستقلالية في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، داعياً المؤيدين لذلك إلى التراجع عن «حافة الهاوية».

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث باسم الجيش، وو تشيان، قوله: «كلما تفشّى انفصاليو (استقلال تايوان) ضاق الخناق حول أعناقهم، وازداد حد السيف فوق رؤوسهم»، وأكد أن الجيش «قوة تحرُّك في مواجهة الانفصال، ولتعزيز إعادة التوحيد»، وتوجه تشيان إلى مؤيدي استقلال الجزيرة بالقول: «لقد امتطيتم جوادكم إلى حافة الهاوية، الأرض خلفكم.. إذا واصلتم التقدم على المسار الخاطئ فستواجهون طريقاً مسدوداً».