الولايات المتحدة.. حرائق ضخمة تجتاح ولايتي كارولينا الجنوبية والشمالية.. فيديو

اجتاحت حرائق ضخمة ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ولاية كارولينا الجنوبية لدعم جهود الطوارئ.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق الهائلة التي تجتاح كل من كارولاينا الشمالية والجنوبية.

حرائق ضخمة تجتاح ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ لدعم جهود الطوارئ.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/g5CDEaK2dw — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 3, 2025



وفي منطقة كارولاينا فورست غرب شاطئ ميرتل بيتش في مقاطعة هوري، امتد أحد الحرائق ليغطي 1200 فدان.

وتواجه فرق الإطفاء أكثر من 170 حريقا في المنطقة، بما في ذلك حريق ضخم بالقرب من شاطئ ميرتل بيتش.

وبينما تكافح فرق الإطفاء لإخماد النيران التي تقترب من المنازل، أكدت السلطات في مقاطعة هوري عدم وجود إصابات أو وفيات، كما لم تسجل أي أضرار بالمباني.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم سابقاً بالعودة إلى منازلهم. من جهته، أعلن حاكم كارولينا الجنوبية، هنري ماكماستر، حالة الطوارئ لدعم جهود مكافحة للحرائق وضمان توفير الموارد اللازمة لفرق الطوارئ في كافة أنحاء الولاية.