كوريا الشمالية تندد بـ «تعهد ثلاثي» لنزع «النووي»

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية قولها، أمس، إنها ستواصل تعزيز قوتها النووية، منددة بتعهد ثلاثي مشترك صدر في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ونظيره الكوري الجنوبي، جو تيه يول، ووزير الخارجية الياباني، إيوايا تاكيشي، محادثات، السبت الماضي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وأصدروا بياناً أكدوا فيه التزامهم بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل، وانتقدت وزارة خارجية كوريا الشمالية الدول الثلاث بسبب سعيها إلى تنفيذ خطة «عفا عليها الزمن وسخيفة»، على حد تعبيرها.