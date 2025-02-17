الفاتيكان: البابا يعاني "حالة سريرية معقدة" تستدعي العلاج بالمستشفى

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس يعاني من "حالة سريرية معقدة" تستدعي المزيد من العلاج بالمستشفى، حيث تتزايد المخاوف بشأن تداعي صحة البابا البالغ من العمر 88 عاما.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن نتائج الفحوصات التي أجريت في الأيام الأخيرة واليوم الاثنين تشير إلى أن البابا يعاني من "عدوى في الجهاز التنفسي متعددة الميكروبات"، والتي استدعت إجراء تعديل إضافي في علاجه الدوائي.

وأفاد العلماء بأن الأمراض متعددة الميكروبات تحدث بسبب مزيج من الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات.