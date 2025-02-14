"الناتو": لم نعد أوكرانيا أبدا بعضوية الحلف بعد انتهاء النزاع

قال الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته إن الحلف لم يعد أوكرانيا أبدا بعضويته بعد انتهاء النزاع، وأن المفاوضات يجب أن "تركز على سلام دائم".

وأضاف روته على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة: "نناقش الآن بشكل أساسي الملف الأوكراني. يجب أن نضمن لكييف وضعا أفضل قبل بدء المفاوضات التي ستشارك فيها... هذا (سؤال العضوية في "الناتو" والضمانات الأمنية) سيكون جزءا من اتفاقية السلام... نحن نناقش هنا أفضل طريقة لضمان سلام مستدام ودائم... لكن أوكرانيا لم تعد أبدا بأن هذا سيكون جزءا من الاتفاق".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعترض على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغزيت بأن عضوية أوكرانيا في "الناتو" غير مرجحة. وأضاف ترامب أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ارتكب خطأ عندما قال إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى "الناتو"، مما أدى في النهاية إلى تصعيد النزاع.