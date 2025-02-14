ترامب يأمر الدبلوماسيين الأميركيين بالتحدّث «بصوت واحد»

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسوماً أمرَ فيه أفراد السلك الدبلوماسي بالتحدّث «بصوت واحد»، عبر الالتزام بتوجيهات إدارته، وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات تأديبية بحقّهم، بما في ذلك فصلهم، في حلقة جديدة من مسلسل إصلاحاته الشاملة للحكومة الفيدرالية.

وقال الرئيس الجمهوري، في أمر تنفيذي، إنه «ينبغي على جميع المسؤولين أو العاملين المكلفين بتنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أن يفعلوا ذلك تحت إشراف وسلطة الرئيس».

وأضاف في المرسوم، وعنوانه «صوت واحد للعلاقات الخارجية الأميركية»، أن «الفشل في تنفيذ سياسة الرئيس بأمانة يعد سبباً لاتخاذ إجراء تأديبي» بحق المخالف، «بما في ذلك الفصل» من الوظيفة.

ويستهدف الأمر التنفيذي كل العاملين في وزارة الخارجية، سواء أكانوا دبلوماسيين أو موظفين مدنيين في هذه الوزارة الضخمة التي تضم ما يصل إلى 80 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الأمر التنفيذي في الوقت الذي جمّد ترامب المساعدات الخارجية الأميركية، مع استثناءات قليلة، وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بصورة شبه كاملة، وبموجب الأمر التنفيذي كلف ترامب وزير الخارجية، ماركو روبيو، «بإصلاح الخدمة الخارجية لضمان التنفيذ الأمين والفعّال للسياسة الخارجية للرئيس»، وبموجب المرسوم ينبغي إجراء عملية «مراجعة أو استبدال للإرشادات أو المبادئ التوجيهية» التي تتعارض مع سياسة الرئيس.