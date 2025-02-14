إطلاق برنامج لبناء «مدن جديدة» في بريطانيا

أطلق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، برنامجاً ضخماً لبناء «مدن جديدة»، في مشروع وصفه بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، ويهدف إلى معالجة أزمة الإسكان الحادة في البلاد.

وتطمح الحكومة العمالية، التي تولت السلطة في يوليو، إلى بناء 1.5 مليون مسكن بحلول 2030.

وتقوم هذه المدن على بناء «أحياء جميلة وجيدة التصميم، مع مساكن بأسعار معقولة وعيادات طبية ومدارس ووسائل للنقل المشترك».

واستُوحيت هذه الخطة من تلك التي أقرتها حكومة حزب العمال في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، وتم بموجبها بناء مناطق حضرية جديدة، لمعالجة النقص في الإسكان بعد الحرب العالمية الثانية.