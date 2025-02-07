انتشال 29 جثة لمهاجرين من موقعين في ليبيا

أكدت جهات رسمية ليبية، أمس الخميس، انتشال 29 جثة على الأقل لمهاجرين من موقعين في جنوب شرق البلاد وغربها.

وذكرت مديرية أمن الواحات، في بيان، أنه جرى العثور على 19 جثة في مقبرة جماعية بمزرعة بمنطقة أجخرة على بعد 441 كيلومترا من مدينة بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، مشيرة إلى أن الوفيات مرتبطة بأنشطة تهريب.

وكان فرع جهاز البحث الجنائي بالواحات، أعلن في نهاية يناير الماضي تحرير 263 مهاجرا من جنسيات مختلفة من دول جنوب الصحراء الكبرى، وقال إنهم "كانوا محتجزين لدى عصابة تهريب في ظروف إنسانية وصحية سيئة".

من جانب آخر، قال الهلال الأحمر الليبي، إن فريقا تابعا له انتشل جثث عشرة مهاجرين في وقت سابق من أمس بعد غرق قاربهم قبالة ميناء ديلة في مدينة الزاوية على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة طرابلس.