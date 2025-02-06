ترامب: أميركا ستسلم غزة في نهاية القتال.. وإسرائيل تجهز خطة "للخروج الطوعي" لسكان القطاع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، أن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أميركا في نهاية القتال.

وأضاف قائلا أن أميركا ستعمل مع فرق تطوير من أنحاء العالم للتشييد في غزة ،وستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح "أحد أكبر وأروع مشروعات التطوير".

وقال ترامب "لن تكون هناك حاجة لجندي أميركي" في غزة .

في الأثناء أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر للجيش اليوم الخميس بإعداد خطة تسمح "بالخروج الطوعي" لسكان غزة من القطاع، وذلك بعد أن أثار إعلان الرئيس الأميركي عن خطط للسيطرة على القطاع إدانات واسعة النطاق.

وأشاد كاتس بإعلان ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين السكان الذين يزيد عددهم على مليوني فلسطيني في أماكن أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وكتب كاتس على منصة إكس "أرحب بخطة الرئيس ترامب الجريئة.. يجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".

وقال كاتس إن خطته ستتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، فضلا عن ترتيبات خاصة للمغادرة بحرا وجوا.