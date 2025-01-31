بعد توقف 13 عاماً.. "الملكية الأردنية" تسيّر أولى رحلاتها إلى دمشق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية صباح اليوم الجمعة تسيير أولى رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق بعد توقف استمر 13 عاما.

وصول أول طائرة تابعة للخطوط الملكية الأردنية صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي في أولى رحلاتها التجارية

وقالت الملكية الأردنية إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية الأردنية السماح للمواطنين بالسفر جوا من مطارات المملكة إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.

وأوضحت الملكية أنها ستسير 4 رحلات أسبوعيا من مطار الملكة علياء الدولي إلى مطار دمشق، مضيفة أنها من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق.

وبينت أن الملكية الأردنية ملتزمة بأن تكون من أوائل شركات الطيران التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.

واستأنفت عدة شركات طيران رحلاتها إلى دمشق، وبينها الخطوط الجوية القطرية بعد نحو 13 عاما من التوقف، حيث قالت إنه سيكون هناك 3 رحلات أسبوعيا. كما استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق بعد توقف دام أكثر من عقد، لتكون هناك 3 رحلات أسبوعيا.