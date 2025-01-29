موسكو: الوفد الروسي أكد دعمه لسيادة سورية وسلامة أراضيها

عبّر وفد روسي رفيع المستوى يزور سورية عن دعمه لسيادتها وسلامة أراضيها بعد سقوط بشار الأسد، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في موسكو الأربعاء.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن "الجانب الروسي أكد دعمه الثابت لوحدة وسلامة أراضي وسيادة الجمهورية العربية السورية"، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في "لحظة حاسمة" بالنسبة إلى العلاقات الروسية السورية.

ووصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الزيارة بـ"المهمة". وقال للصحافيين "من الضروري إقامة حوار دائم مع السلطات السورية والمحافظة عليه وهو أمر سنواصل القيام به".

يرأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

واجتمع بوغدانوف مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

تسعى روسيا لضمان مصير قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم في سورية، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفيتي السابق.