محمد القرقاوي يلتقي وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية بدافوس

التقى محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وجدد، خلال اللقاء، التأكيد على الموقف الثابت لدولة الإمارات في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها كافة الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.