الصين تأمل التعاون مع أميركا في «التسوية التجارية»

أعربت بكين، أمس، عن أملها في التعاون مع واشنطن من أجل تسوية المسائل التجارية، غداة تنصيب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي توعد بفرض رسوم جمركية مشددة على الصادرات من ثاني قوة اقتصادية في العالم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، إن «الصين على استعداد لتعزيز الحوار والتواصل مع الولايات المتحدة، والتعامل بالصورة المناسبة مع الاختلافات»، مضيفاً أن بلاده «تأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتشجعا معاً النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية» بين البلدين.

وإذ أقر غوو بوجود «خلافات واحتكاكات» بين البلدين، شدد على أن «المصالح المشتركة ومجالات التعاون بين البلدين هائلة».