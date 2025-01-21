رئيس الأركان الإسرائيلي يستقيل بسبب "فشل 7 أكتوبر"

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي، الثلاثاء، الاستقالة من منصبه بسبب «الإخفاقات المتعلقة بهجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023».

وكتب هاليفي في رسالة استقالته إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس: «لقد فشل جيش الدفاع الإسرائيلي تحت قيادتي في مهمته المتمثلة في حماية مواطني إسرائيل».

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق وقف القتال بين إسرائيل وحماس في غزة، وبدء عملية تبادل الرهائن والمعتقلين.

وفي 5 نوفمبر الماضي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وعيّن نتنياهو، يسرائيل كاتس خلفاً لغالانت.