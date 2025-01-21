الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بدء عملية عسكرية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط قتيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "باشر جيش الدفاع والشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي) وحرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة في جنين".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "وصول شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف الاحتلال على جنين".

وأشارت في بيان لاحق إلى وصول "أربع إصابات بحالة متوسطة".

ورصد مراسل وكالة فرانس برس انسحاب قوات الأمن الفلسطينية من المواقع التي كانت قد تمركزت فيها حول المخيم خلال العملية التي بدأتها في ديسمبر بهدف ملاحقة "خارجين عن القانون".

وبحسب المراسل، سُمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل المخيم.