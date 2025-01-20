ترامب يتعهد بأن يجعل الولايات المتحدة دولة صناعية مجددا

تعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب في خطاب تنصيبه اليوم الاثنين بإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة. وقال "أمريكا ستكون دولة صناعية مجددا".

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستستغل احتياطياتها من النفط والغاز للقيام بذلك، "وسوف تصدر الطاقة الأمريكية إلى جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أنه سينهي الاتفاق الأخضر الجديد و"سيلغي تفويض السيارات الكهربائية" لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية.

وقال ترامب "سنصنع السيارات في أمريكا مرة أخرى بمعدل لم يكن أحد يحلم به قبل أعوام قليلة".

وتابع "بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء الدول الأخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا".

وللقيام بذلك، قال إنه سينشئ خدمة للإيرادات الخارجية لجمع "كل التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات".

وأضاف "ستتدفق كميات ضخمة من الأموال إلى خزينتنا من مصادر أجنبية. وسيعود الحلم الأمريكي قريبا ويزدهر كما لم يزدهر من قبل".

كما تعهد الرئيس الأمريكي الجديد بإنهاء القيود المفروضة على حرية التعبير.

وقال "بعد سنوات وسنوات من الجهود الاتحادية غير القانونية وغير الدستورية لتقييد حرية التعبير، سأوقع أمرا تنفيذيا للوقف الفوري لكل أشكال الرقابة الحكومة ولإعادة حرية التعبير إلى أمريكا".

وقال في خطاب تنصيبه: "العصر الذهبي لأمريكا يبدأ الآن". وأضاف: "سأضع ببساطة أمريكا أولا".

وأعلن ترامب أن الحكومة تواجه "أزمة ثقة"، وقال إنه في ظل إدارته "ستتم استعادة سيادتنا، واستعادة أمننا، وإعادة التوازن لموازين العدالة".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن ترامب قوله إن لديه "تفويضا لعكس الخيانة الفظيعة بشكل كامل وتام"، متعهدا "بأن يعيد للناس إيمانهم وثروتهم وديمقراطيتهم وحريتهم".

وقال الرئيس الأمريكي الجديد إن الرب أنقذه من رصاصة قاتل "ليجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقال "قبل بضعة أشهر فقط، في حقل جميل في بنسلفانيا، اخترقت رصاصة قاتلة أذني، لكنني شعرت حينها وآمنت، وأكثر من ذلك الآن، أنه تم إنقاذ حياتي لسبب ما. لقد أنقذني الرب لكي أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأشار ترامب في خطابه إلى ما أسماه الفساد وعدم كفاءة الحكومة والفشل في حماية المواطنين الأمريكيين من المجرمين، والفشل في معالجة الهجرة غير الشرعية وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات مثل الفيضانات الأخيرة في ولاية نورث كارولينا وحرائق الغابات في لوس أنجليس.

وتابع ترامب في خطابه "لدينا نظام صحي عام لا يقوم بعمله في أوقات الكوارث، ومع ذلك يتم إنفاق أموال عليه أكثر من أي بلد في أي مكان في العالم، ولدينا نظام تعليمي يعلم أطفالنا أن يخجلوا من أنفسهم، في كثير من الحالات، وأن نكره بلادنا، على الرغم من الحب الذي نحاول جاهدين أن نقدمه لهم".

وأضاف " كل هذا سيتغير ابتداء من اليوم، وسيتغير بسرعة كبيرة... من هذه اللحظة فصاعدا، انتهى تراجع أمريكا".

وتعهد ترامب بالوفاء بوعوده الانتخابية بإرسال قوات إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتحدث الرئيس الأمريكي الجديد في خطاب تنصيبه ، عن إرسال البشر إلى المريخ.

وأكد ترامب قائلا "سنتابع قدرنا المتجلي في وسط النجوم ، وإطلاق رواد فضاء أمريكيين لرفع العلم الأمريكي على كوكب المريخ".

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة ستعتبر نفسها مرة أخرى دولة متنامية، : "ستعتبر الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى أمة متنامية، دولة تزيد ثروتنا، وتوسع أراضينا، وتبني مدننا، وترفع سقف توقعاتنا، وتحمل علمنا إلى آفاق جديدة وجميلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وتغيير اسم جبل دينالي في آلاسكا إلى جبل ماكنيلي.

وقال ترامب: "بعد وقت قصير من الآن، سنقوم بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وسوف نعيد اسم الرئيس العظيم ويليام ماكنيلي إلى جبل ماكنيلي، حيث لابد أن يكون، وحيث ينتمي".

وكان ترامب قد أدى اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة في وقت سابق اليوم في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

وأدى ترامب اليمين في حفل كبير حضرته عائلته ورؤساء الولايات المتحدة السابقون وشخصيات بارزة من الولايات المتحدة وخارجها.