ترامب: عصر الولايات المتحدة الذهبي يبدأ الآن

أكد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الاثنين خلال خطاب القسم أن "عصر الولايات المتحدة الذهبي بدأ الآن".

وقال "من اليوم فصاعدا، ستزدهر بلادنا وستُحترم في كل أرجاء العالم"، معتبرا أن "مرحلة أفول الولايات المتحدة انتهت".

وأضاف ترامب قائلا، يتعين أن نكون صادقين بشأن التحديات التي نواجهها، وتعهد بمحاربة "النخب الفاسدة والراديكالية".

وأكد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب خلال خطابه تحت قبة الكابيتول أنه سيطرد "ملايين المجرمين الأجانب" الذين يقيمون بطريقة غير نظامية في الولايات المتحدة.

وأوضح "أولا سأعلن حالة طوارئ وطنية عند حدودنا الجنوبية. سنوقف كل عملية دخول غير قانونية وسنبدأ عملية إعادة ملايين من الأجانب المجرمين إلى الأماكن التي أتوا منها".