كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت العديد من الصواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي، أمس، في أحدث استعراض للقوة من قبل بيونغ يانغ، ويأتي قبل أيام من عودة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيؤول أن الصواريخ قطعت مسافة 250 كيلومتراً، بعد إطلاقها من إقليم غاغانغ بالقرب من الحدود مع الصين.

وقالت الهيئة: «ندين بشدة عملية الإطلاق باعتبارها استفزازاً واضحاً يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية»، محذرة بيونغ يانغ من «سوء تقدير» الوضع، وتعهدت «برد ساحق» على أي استفزازات إضافية.