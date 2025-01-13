اتفاق مع ائتلاف فرنسي لتحلية مياه خليج العقبة

وقّع الأردن، الذي يعد من أكثر دول العالم افتقاراً للمياه، أمس، اتفاقاً بقيمة خمسة مليارات دولار مع ائتلاف فرنسي، لتنفيذ مشروع ضخم لتحلية مياه البحر، ونقلها من خليج العقبة، أقصى الجنوب على البحر الأحمر، إلى محافظات المملكة، وسيوفر المشروع، الذي أطلق عليه اسم «الناقل الوطني»، خطوط أنابيب لنقل المياه بطول نحو 445 كيلومتراً، وواحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً لنحو أربعة ملايين نسمة في مختلف محافظات المملكة، التي تعد بين الدول الخمس الأكثر افتقاراً للمياه في العالم، ويتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري، على أن ينجز بعد نحو أربعة أعوام.