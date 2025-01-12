الأردن يسمح بدخول السوريين المقيمين في عدة دول دون موافقة مسبقة وفق شرط محدد

أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، السماح بدخول السوريين المقيمين في دول عدة، أراضي المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية، لوكالة الأنباء الرسمية (بترا)، إنه تقرر السماح بدخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالدخول إلى أراضي المملكة دون "موافقات مسبقة".

وأضاف المصدر أن ذلك "شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن 4 أشهر في الدول القادمين منها‏".

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة بترا، عن رئيس هيئة الطيران المدني الأردنية، هيثم مستو، قوله إن لجنة فنية عادت من العاصمة السورية، "تدرس نتائج زيارتها لمطار دمشق الدولي، لاتخاذ قرار بشأن استئناف الطيران من وإلى المطار".

وأرسلت الهيئة الأسبوع الماضي، لجنة فنية إلى مطار دمشق لإجراء التقييم الفني له، لاستئناف الطيران الأردني إلى العاصمة السورية.

وزار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الثلاثاء، الأردن، واتفق خلال محادثاته مع نظيره أيمن الصفدي على التعاون بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة تهريب المخدرات والإرهاب.