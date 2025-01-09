مقتل 70 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس أن 70 فلسطينيا قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة القتلى الإجمالية إلى 46006 قتلى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قبل ستة عشر شهرا.

وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الإسرائيلي "يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 قتيلا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46006 قتيلا و109378 إصابة" منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 .