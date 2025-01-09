مجلس النواب يفشل في انتخاب قائد الجيش رئيساً للبنان

فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته الأولى اليوم الخميس في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد لعدم حصوله على أصوات ثلثي النواب.

وحصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتاً من أصوات النواب، في الدورة الأولى من الجلسة، وصوت 37 نائباً بورقة بيضاء، وحصل شبلي الملاط على صوتين من أصوات النواب، فيما صوت 14 نائباً لـ "سيادة ودستور" ، واعتبرت أربعة أصوات ملغاة.

وأعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة لمدة ساعتين للتشاور، على أن تعقد الدورة الثانية للجلسة عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

ويحتاج عون إلى 86 صوتا ليجري انتخابه.

وقال مصدران سياسيان إن من المرجح أن يحصل على العدد المطلوب من الأصوات في الجلسة الثانية .

ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين أي 86 صوتا في الدورة الأولى، ليصبح رئيسا.