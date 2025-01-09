حرائق لوس أنجلوس: مقتل 5 أشخاص ... وبايدن يلغي رحلته إلى إيطاليا

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في حرائق غابات اندلعت عند مشارف مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وفق ما أعلنت السلطات، أمس الأربعاء.

وما تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة، حيث لم تتم السيطرة على النيران حتى الآن.

وأدت الحرائق، التي اشتدت بفعل الرياح العاتية، إلى تدمير أكثر من ألف مبنى في محيط المدينة، ما أجبر عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم هربا من ألسنة اللهب.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، روبرت لونا، في تصريح لإذاعة "كي إن إكس": "أعلنا سابقا عن مقتل شخصين، لكن للأسف ارتفع العدد إلى خمسة مع تقدم فرق الإنقاذ في المناطق المتضررة".

وأضاف: "الوضع لا يزال متقلبا للغاية، والحريق خارج السيطرة تماما".



أوامر بإخلاء وسط هوليوود

وتواجه جهود السيطرة على الحرائق تواجه صعوبة بسبب الرياح القوية والجافة، التي تسببت في توسع رقعة النيران منذ اندلاعها يوم الثلاثاء.

وأوضحت مسؤولة الإطفاء كريستين كراولي، خلال مؤتمر صحفي، أن حريقا جديدا شب في منطقة هوليوود هيلز بلوس أنجلوس مساء الأربعاء، مما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء إضافية، ليصل عدد الحرائق في المقاطعة إلى ستة.

ووجهت السلطات الأميركية أوامر إلى سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادة "هوليوود بوليفارد" الشهيرة.

وقالت مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس: "تهديد فوري للحياة... هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن... المنطقة محظورة قانونًا أمام العامة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.

انقطاع التيار الكهربائي

وذكرت تقارير أن التيار الكهربائي انقطع عن قرابة مليون منزل وشركة في المقاطعة، فيما تقرر إبقاء المدارس مغلقة، حتى اليوم الخميس، على أقل تقدير.

وتفاقمت الأزمة بعد اندلاع أربعة حرائق أصغر إلى جانب حريقين كبيرين، ما أدى إلى استنزاف الموارد المخصصة لمكافحة النيران.

وتعمل فرق الإطفاء على مدار الساعة للسيطرة على الحرائق وسط ظروف جوية صعبة، فيما دعت السلطات السكان في المناطق المهددة إلى الامتثال الفوري لأوامر الإخلاء لضمان سلامتهم.

بايدن يلغي رحلته إلى إيطاليا

وألغى الرئيس الأميركي جو بايدن رحلة كان مقررا أن يقوم بها إلى إيطاليا من 9 ولغاية 12 يناير الجاري، وذلك بهدف التركيز على جهود مكافحة الحرائق الهائلة المستعرة في محيط لوس أنجلس.

وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار أن بايدن الذي توجه إلى لوس أنجلس الأربعاء، "قرر إلغاء رحلته المقبلة إلى إيطاليا من أجل التركيز على إدارة كل نواحي الاستجابة الفدرالية في الأيام المقبلة".