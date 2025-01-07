قطر: محادثات الهدنة في غزة تتواصل "على المستوى الفني"

أكدت قطر الثلاثاء أن المحادثات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" تتواصل "على المستوى الفني" بين الطرفين، تزامنا مع استمرار الحرب في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي إن "الاجتماعات على المستوى الفني لا تزال متواصلة بين الطرفين"، مضيفا "أما على مستوى أعلى من المستوى الفني، فليس هناك أي وفود حاليا".