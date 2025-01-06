ترامب: تقرير «واشنطن بوست» بشأن سياسة الرسوم الجمركية خاطئ

نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، تقريراً صحافياً أفاد بأن معاوني ترامب يستعرضون خططاً للرسوم الجمركية ستشمل فقط الواردات الضرورية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال «تنص القصة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم ولا وجود لها، بشكل غير صحيح على أن سياستي المتعلقة بالتعريفات الجمركية سوف يتم تقليصها. وهذا خطأ. وتعرف صحيفة واشنطن بوست أنه خطأ. إنه مجرد مثال آخر على الأخبار الكاذبة».

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، في وقت سابق من اليوم الاثنين أن مساعدي ترامب يدرسون خططاً لتطبيق رسوم جمركية على كل دولة لكنها تغطي فقط قطاعات معينة ذات أهمية للأمن الوطني أو الاقتصادي، وهو ما يمثل تحولاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترامب خلال حملته الرئاسية.

وسجلت الأسهم والعملات الأوروبية ارتفاعاً حاداً اليوم الاثنين بعد نشر هذا التقرير.

وتعهد ترامب، الجمهوري الذي سينصب رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية، وهي رسوم يقول خبراء التجارة إنها ستعوق تدفقات التجارة وترفع التكاليف وتؤدي إلى ردود فعل تضر بالصادرات الأميركية.