مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول

ذكرت سلطات تحقيق في كوريا الجنوبية أن محكمة وافقت، أمس، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الذي صادق البرلمان على مساءلته بهدف عزله، وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

وهذه أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لايزال في منصبه.

وأكد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى، أن محكمة منطقة سيؤول الغربية وافقت على مذكرة الاعتقال، التي طلبها المحققون الذين ينظرون في قرار يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، الذي استمر لوقت قصير.