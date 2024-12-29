ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الكورية إلى 179 شخصا

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب كورية أثناء هبوطها في مطار موان بجنوب غرب العاصمة "سيؤول" قادمة من بانكوك، إلى 179 شخصا، فيما نجا شخصين من أفراد الطاقم.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن السلطات أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" تحطمت أثناء محاولة هبوط دون الاستعانة بالعجلات، حيث انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار سياج في مطار موان الدولي، وكان على متنها 181 شخصا بما فيهم 6 من أفراد الطاقم.

وأعلن الرئيس الكوري المؤقت تشوي سانغ-موك، الحداد الوطني على ضحايا الطائرة لمدة 7 أيام اعتبارا من اليوم.