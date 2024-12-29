يوم أسود للطيران.. 3 حوادث للطيران في كوريا وكندا وهولندا

انحرفت طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية من طراز "بوينغ 737-800" عن المدرج بعد هبوطها في مطار أوسلو تورب ساندفيورد، جنوب العاصمة النرويجية.

وفقا للتقارير، تم تحويل الرحلة التي كانت في طريقها إلى أمستردام، إلى المطار بسبب "مشكلة هيدروليكية" بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار أوسلو.

ولم تتلق خدمات الطوارئ أي تقارير عن إصابات بين الركاب البالغ عددهم نحو 182 شخصا على متن الطائرة.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث طائرة مأساوي آخر في كوريا الجنوبية، حيث أدى انحراف طائرة عن المدرج لدى هبوطها في مطار موان الدولي جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إلى تحطمها ومصرع غالبية ركابها الـ181.

كما شهد مطار "هاليفاكس الدولي" في مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية مساء أمس السبت، حادثة هبوط اضطراري مرعبة لطائرة تابعة لشركة "طيران كندا"، وذلك بعد تعرضها لعطل أثناء الهبوط (عطل في عجلات الهبوط) ما أدى إلى انزلاقها على طول المدرج واشتعال النيران فيها دون وقوع إصابات خطيرة، وفق تقارير إعلامية.