بوتين يعتذر عن وقوع الحادث المأساوي للطائرة الأذرية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اعتذر فيه عن وقوع الحادث المأساوي للطائرة الأذربيجانية في المجال الجوي الروسي، غير بعيد عن مدينة أكتاو الكازاخستانية.

وأوضح بيان الكرملين، الذي أورته وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين اعتذر عن وقوع الحادث المأساوي في المجال الجوي الروسي، وأعرب مرة أخرى عن تعازيه العميقة والصادقة لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى