البيت الأبيض: الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن المؤشرات تؤكد أن الطائرة الأذربيجانية سقطت بصاروخ روسي.

وقال البيت الأبيض: "عرضنا المساعدة في التحقيقات بشأن الطائرة الأذربيجانية".



وفي تطور سابق، أفادت السلطات الأذربيجانية بانتشال الصندوق الأسود الثاني من الطائرة التي تحطمت أمس، وسط ترجيح فرضية تحطمها بصاروخ روسي.. فيما رفض الكرملين التعليق قبل انتهاء التحقيقات.

بدورها، قالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية اليوم الجمعة إن النتائج الأولية أظهرت أن طائرتها التي تحطمت في قازاخستان يوم الأربعاء تعرضت "لتدخل مادي وفني خارجي".

وأكد الكرملين الجمعة، أنه لن يدلي بتعليق على تحطم الطائرة في كازاخستان قبل انتهاء التحقيق فيما أشارت مقالات صحافية عدة إلى احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الروسية أسقطها.