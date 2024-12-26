استشهاد 5 صحفيين في قصف إسرائيلي وسط غزةً

استشهد، فجر اليوم الخميس، خمسة صحفيين، في قصف إسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال قصفت عربة بث تلفزيوني أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد خمسة صحفيين كانوا داخلها.

وأفادت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بأن من بين الصحفيين الشهداء، الصحفي أيمن الحدي الذي وصل إلى المستشفى برفقة زوجته التي كانت على وشك ولادة طفلهما الأول، إلا أنه استغل ساعات الانتظار للاطمئنان على زملائه الذين كانوا عند باب المستشفى في عربة للبث التلفزيوني.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 190 صحفيا.

وكانت مصادر طبية، أعلنت، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45 ألفا و361، أغلبهم من الأطفال والنساء، والمصابين إلى 107 آلاف و803 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.