ترامب يرشح مدير «تروث سوشال» لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات

رشح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مدير شبكته الاجتماعية (تروث سوشال)، ديفين نونيس، لرئاسة مجلس استشاري للاستخبارات في البيت الأبيض.

ونونيس العضو الجمهوري السابق في الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، كان يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي خلال بداية الفترة الرئاسية الأولى لترامب. وهو كان قد اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بإساءة استخدام سلطته للتجسس على مسؤول في حملة ترامب الانتخابية كانت له اتصالات روسية واسعة النطاق.

وقال ترامب في بيان، إن نونيس سيظل رئيساً لشبكته «تروث سوشال» أثناء قيادته المجلس الاستشاري. وفي عام 2018 عندما كان رئيساً للجنة الاستخبارات، أصدر نونيس مذكرة مثيرة للجدل، تقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي تآمر ضد ترامب عندما كان يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وأضاف الرئيس المنتخب: «سيعتمد ديفين على خبرته بصفته رئيساً سابقاً للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وعلى دوره الرئيس في فضح خدعة روسيا لتزويدي بتقييمات مستقلة بشأن مدى فاعلية وملاءمة أنشطة مجتمع الاستخبارات الأميركية».

وأنشئ المجلس الاستشاري للاستخبارات (بياب) في منتصف القرن الـ20 لتقديم مصدر مستقل للمشورة بشأن فاعلية بيانات مجتمع الاستخبارات.

ووصف ترامب المجلس بأنه يتكون من «مواطنين أميركيين متميزين من خارج الحكومة الفيدرالية».

وفي وقت لاحق أول من أمس، رشح ترامب موالياً آخر له، هو ريتشارد غرينيل، مبعوثاً رئاسياً للمهمات الخاصة.

وقال ترامب في بيان على «تروث سوشال»: «سيعمل ريتشارد في بعض أكثر المناطق سخونة حول العالم، بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية».

وكان غرينيل (58 عاماً) سفيراً لدى ألمانيا في فترة ولاية ترامب الأولى، ومبعوث الرئيس الخاص لمفاوضات السلام بين صربيا وكوسوفو بين عامي 2019 و2020، والقائم بأعمال مدير الاستخبارات الأميركية بين فبراير ومايو 2020.

ويأتي التعيينان بعد أسبوعين على ترشيح ترامب، كاش باتيل، لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ليحل مكان المدير الحالي كريستوفر راي.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير.

. ريتشارد غرينيل سيعمل في بعض أكثر المناطق سخونة حول العالم، بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية.