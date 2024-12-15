إعصار "شيدو" يضرب جزيرة مايوت الفرنسية ويخلف قتلى وأضرارًا كبيرة

ضرب الإعصار "شيدو"، يوم أمس السبت، جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وتسبب في أضرار مادية جسيمة.

وأعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى في الجزيرة، وأكدت وزارة الداخلية، إرسال 110 من قوات الأمن ورجال الإطفاء إليها، مع خطط لإرسال 140 آخرين اليوم لتعزيز جهود الإغاثة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي المستقيل، برونو ريتايلو، في تصريح له عبر منصة "إكس"، أن الدولة في حالة استنفار كامل لمواجهة آثار الإعصار المدمر، مشيرًا إلى أن السلطات بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدعم للمواطنين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى نحو 226 كم في الساعة، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم.