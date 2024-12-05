ترامب يختار نصيرا للعملات الرقمية لإدارة هيئة تنظيم الأسواق المالية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 يناير المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

وبول أتكينز الذي كان مفوضا في هذه الهيئة بين 2002 و2008 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، سيخلف بذلك الديموقراطي غاري غينسلر الذي أعلن استقالته في نهاية نوفمبر بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

ويشغل أتكينز حاليا منصب المدير العام لشركة "باتوماك غلوبل بارتنرز" الاستشارية في مجال إدارة المخاطر، كما أنه مستشار لـ"ديجيتال تشامبر"، وهي منظمة تروّج لتكنولوجيا "سلسلة الكتل" التي تعتمد عليها العملات المشفرة.

وعلى الرّغم من أنّ أتكينز ينتقد علانية استخدام العملات المشفرة لأغراض المضاربة، إلا أنّه يدعو باستمرار لتطوير هذا القطاع لأغراض المعاملات.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" إنّ "بول برهن عن توجّهه المؤيد لتنظيم يتحلّى بالحسّ السليم".

وأضاف "إنّه يؤمن بأسواق مالية قوية ومبتكرة تلبّي احتياجات المستثمرين".

وشدّد ترامب على أنّ أتكينز "يدرك أيضا أنّ الأصول الرقمية ضرورية لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى".