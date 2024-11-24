واتساب تطلق خاصية جديدة لتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.. كل ما تحتاج إلى معرفته

أعلنت شركة "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، عن خاصية جديدة تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، مما يعزز من تجربة المستخدمين للتطبيق.

هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو تلبية احتياجات المستخدمين في مواقف يصعب فيها الاستماع إلى الرسائل الصوتية، مثل البيئات المزدحمة أو أثناء التنقل.

مزايا خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

سهولة الاستخدام: توفر هذه الخاصية وسيلة عملية لقراءة الرسائل بدلاً من الاستماع إليها.

ملاءمة للمواقف المختلفة: مثالية للأماكن المليئة بالضوضاء أو عندما يكون الهاتف على الوضع الصامت.

دعم اللغات المتعددة: تتوافق الخاصية مع العديد من اللغات العالمية لتلبية احتياجات شريحة أوسع من المستخدمين.



كيفية تفعيل خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص



للاستفادة من الميزة الجديدة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

فتح إعدادات واتساب:

انتقل إلى قائمة الإعدادات الرئيسية للتطبيق.

الدخول إلى قسم "محادثات":

اختر قسم الإعدادات الخاص بالمحادثات.

تفعيل خيار "تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص":

قم بتشغيل الميزة من هناك.

اختيار اللغة المناسبة:

يمكنك تحديد اللغة المطلوبة لتحويل النصوص، مما يوفر مرونة أكبر في الاستخدام.

كيفية تطبيق الخاصية على رسالة صوتية:

اضغط مطولاً على الرسالة الصوتية.

اختر خيار "تحويل إلى نص" من القائمة الظاهرة.

ملاحظة: هذه الخاصية ليست تلقائية، مما يعني أنه يمكن للمستخدم تحديد الرسائل التي يريد تحويلها يدوياً.

اللغات المدعومة ومتطلبات النظام

تأتي هذه الميزة بدعم واسع للغات بناءً على نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل:

أجهزة آبل (ios):

ios 16 وأعلى: تدعم اللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البرتغالية، الروسية، التركية، والصينية.

Ios 17 وأعلى: يضيف دعمًا للغات إضافية مثل الدنماركية، السويدية، الهولندية، التايلاندية، وغيرها.



أجهزة أندرويد:



يدعم اللغات: الإنجليزية، البرتغالية، الإسبانية، والروسية.

توقعات لتوسيع قائمة اللغات المدعومة في التحديثات القادمة.



التوسع التدريجي للخاصية



أعلنت واتساب أن خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص سيتم إطلاقها تدريجيًا على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة. هذا الإطلاق يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات محسنة تناسب متطلبات المستخدمين اليومية.

منافسة قوية مع المنصات الأخرى



تواجه واتساب منافسة متزايدة مع خدمات مشابهة، حيث أطلقت آبل ميزة مشابهة في تطبيق الرسائل "imessage" ضمن تحديث ios 17. يظهر هذا التنافس رغبة منصات التراسل في تقديم ميزات أكثر ذكاءً وابتكارًا للمستخدمين.

كيف تعزز هذه الميزة تجربة المستخدم؟

تعمل خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص على تحسين تجربة المستخدم عبر:

زيادة الإنتاجية: حيث يمكن للمستخدمين قراءة الرسائل أثناء الاجتماعات أو في الأماكن العامة.

توفير الوقت: من خلال تحويل المحتوى الصوتي بسرعة إلى نصوص مكتوبة.

تعزيز الوصول: خاصية مثالية للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص الذين يفضلون النصوص المكتوبة.

نظرة مستقبلية: ما الذي يمكن توقعه من واتساب؟

مع إطلاق هذه الخاصية، تؤكد واتساب التزامها بتقديم ميزات مبتكرة تسهم في تحسين التواصل. قد تتضمن التحديثات المستقبلية:

دعم المزيد من اللغات عالميًا.

تحسين دقة تحويل النصوص من الصوت.

توفير خيارات تخصيص إضافية لتلائم احتياجات المستخدمين المتنوعة.

أسئلة شائعة حول خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

1. ما الأجهزة التي تدعم هذه الميزة؟

الميزة متوفرة على أجهزة ios وأندرويد، مع متطلبات محددة لإصدارات النظام.

2. هل تحتاج الميزة إلى اتصال بالإنترنت؟

نعم، تتطلب الميزة اتصالاً بالإنترنت لتحويل الصوت إلى نص.

3. هل يتم تحويل الرسائل تلقائياً؟

لا، يحتاج المستخدم إلى اختيار الرسائل التي يرغب في تحويلها يدويًا.

4. هل تدعم الخاصية الرسائل الطويلة؟

نعم، تدعم الخاصية الرسائل الصوتية بكافة أطوالها، ولكن قد يستغرق التحويل وقتًا أطول مع الرسائل الأطول.

5. هل يتم حفظ النصوص بعد تحويلها؟

النصوص المحولة تظهر في المحادثة لكنها لا تحفظ تلقائيًا، ما لم يقم المستخدم بنسخها يدويًا.

6. متى ستكون الميزة متوفرة لجميع المستخدمين؟

تُطرح الميزة تدريجيًا، ومن المتوقع أن تكون متاحة عالميًا خلال الأسابيع القادمة.

وتمثل خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص من واتساب إضافة هامة تسهم في تسهيل التواصل وتعزيز تجربة المستخدم. من خلال توفير مرونة أكبر ودعم متعدد اللغات، تتصدر واتساب السباق لتقديم أفضل خدمات التراسل الذكية