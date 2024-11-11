إعادة انتخاب شيغيرو إيشيبا رسميا رئيسا للوزراء في اليابان

أعيد اليوم انتخاب شيغيرو إيشيبا رسميا رئيسا لوزراء اليابان بعد جولة إعادة نادرة في البرلمان الياباني لم يعد ائتلافه الحاكم يسيطر عليها، مما مهد الطريق أمام تشكيل حكومة أقلية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أنه في أول جولة إعادة، منذ ثلاثة عقود لاختيار رئيس وزراء جديد لليابان، هزم إيشيبا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، منافسه يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري "حزب المعارضة الرئيسي في اليابان" ، في افتتاح دورة برلمانية استمرت أربعة أيام.

وخلال الجولة الأولى من التصويت في مجلس النواب الذي يضم 465 عضوا، لم يصل أي من المرشحين إلى عتبة الأغلبية البالغة 233 صوتا المطلوبة لانتخاب رئيس للوزراء.

وفي وقت لاحق، بعد أن حصل إيشيبا على 221 صوتا ونودا على أكثر من 160 صوتا، تم الإعلان عن فوز رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، مع اعتبار 84 صوتا غير صالح.

وانتخب إيشيبا رئيسا للوزراء في مجلس المستشارين، الذي يسيطر عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، وسيشكل رئيس الوزراء حكومة جديدة في وقت لاحق.