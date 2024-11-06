الرئيس المصري يهنيء ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء التهنئة إلى دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .

وقال السيسي ، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم ، :"أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي".

وأضاف :"ونتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين".

وتابع السيسي :" ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" المحافظة قد أعلنت بالفعل أن ترامب هو الفائز في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأعلن ترامب نفسه فائزا في خطاب بولاية فلوريدا.