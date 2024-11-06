ترامب: الفوز في هذه الولاية يعني الفوز بالانتخابات بأكملها

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، إن الفوز بولاية بنسلفانيا يعني الفوز بالانتخابات بأكملها.

وأضاف ترامب في اتصال مع راديو فيلادلفيا: "سنجعل هذا البلد أعظم من أي وقت مضى، لكن عليك أن تبقى في الصف، ولا تدعهم يبطئونك، لديك حق قانوني مطلق في الحصول على هذا التصويت لأنه إذا فزنا بولاية بنسلفانيا، فسوف نفوز بكل شيء".

وتتمتع ولاية بنسلفانيا بمكانة استراتيجية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتعد محط أنظار المتابعين، حيث ستكون النتائج في هذه الولاية حاسمة في تحديد الفائز بالانتخابات.