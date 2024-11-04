مقتل 9 بعد ثوران بركان لاكي لاكي في جزيرة فلوريس الإندونيسية

قال مسؤولون اليوم، إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم بعد ثوران بركان لاكي لاكي على جبل ليوتوبي بشرق إندونيسيا أمس، وتنفيث حمم بركانية، ما أجبر السلطات على إخلاء عدة قرى مجاورة.

وذكر المتحدث باسم مركز علوم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية هادي ويجايا اليوم، أن بركان لاكي لاكي في جزيرة فلوريس بإقليم شرق نوسا تينجارا ثار أمس، في الساعة 23.57 بالتوقيت المحلي (15:57 بتوقيت جرينتش) مما أدى إلى انطلاق عمود من الحمم البركانية النارية والرماد البركاني والصخور المتوهجة.

وقال ويجايا لرويترز "انقطعت الكهرباء بعد الثوران ثم هطلت أمطار أسفرت عن حدوث صواعق كبيرة أصابت السكان بالذعر"، مضيفا أن السلطات رفعت مستوى البركان إلى الرابع وهو أعلى مستوى.

وأوصى المركز بضرورة إخلاء منطقة بقطر سبعة كيلومترات.

وأردف ويجايا قائلا إن الحمم البركانية والصخور طالت أقرب التجمعات السكنية على بعد نحو أربعة كيلومترات من فوهة البركان مما أدى إلى اشتعال النيران في منازل أو إلحاق أضرار بها.

وقال هيرونيموس لاماوران، وهو مسؤول محلي في منطقة شرق فلوريس، إن تسعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم حتى صباح اليوم الاثنين، مضيفا أن ثوران البركان أثر على سبع قرى.

وأضاف "بدأنا منذ الصباح في إجلاء السكان إلى قرى أخرى تقع على بعد نحو 20 كيلومترا من الفوهة".

وأضاف هيرونيموس أن طبقة كثيفة من الرماد البركاني غطت القرى الأقرب في صباح اليوم.

ولا تزال السلطات تجمع معلومات عن عدد النازحين والمباني المتضررة.