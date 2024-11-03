«النقد الدولي»: اقتصاد النمسا ينمو 1.1% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي تحسن اقتصاد النمسا في العام المقبل 2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1%، مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي، كما توقع تراجع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6% في العام الجاري، وفقاً لأحدث التقديرات. وجاءت توقعات الصندوق متوافقة مع توقعات المؤسسات والمعاهد الاقتصادية النمساوية بالنسبة للعام الجاري، حيث يتوقع الصندوق - مثل المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (Wifo)، ومركز بحوث العلوم الاقتصادية (IHS) - انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6%، فيما جاءت توقعات صندوق النقد أكثر تفاؤلاً بشأن انتعاش اقتصاد النمسا، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بنسبة 1.1%، مقارنة بتوقعات أهم المعاهد النمساوية التي تراوحت بين 0.8% و1%.