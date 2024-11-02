30.4 ألف مهاجر إلى بريطانيا عبر «المانش»

تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر قناة «المانش» 30.4 ألفاً منذ بداية العام الجاري، حسب إحصاءات أولية.

وتأتي هذه الأرقام بينما تكافح حكومة حزب العمال الجديدة للحد من أعداد الوافدين، ورغم تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، قبل الانتخابات «بسحق» العصابات التي تسهل الهجرة غير الشرعية.

ووفقاً لوزارة الداخلية، وصل 30 ألفاً و431 مهاجراً منذ بداية العام إلى شواطئ جنوب شرق بريطانيا بعد عبورهم القناة من شمال فرنسا. والأربعاء الماضي، سُجل وصول 564 شخصاً على متن 12 قارباً، ما يرفع إجمالي الوافدين خلال أكتوبر الماضي إلى نحو 5200، وهو أحد أعلى الأرقام الشهرية المسجلة.