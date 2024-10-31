كوريا الشمالية تطلق صاروخ باليستي عابر للقارات

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم، بأن البلاد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات سجل رقما قياسيا يتجاوز أي اختبار سابق.

ونقلت الوكالة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون القول في موقع الاختبار إن التحركات الخطيرة التي يقوم بها أعداء بلاده تؤكد على ضرورة تعزيز قوتها النووية.

كما نقلت عنه القول إن كوريا الشمالية لن تغير أبدا موقفها بشأن تعزيز ترسانتها النووية.