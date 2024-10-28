شركة يابانية تبتكر مظلة لحماية المسافرين من هجمات «القتلة المحتملين»

في ظل تزايد حوادث الطعن والاعتداءات التي يتعرّض لها ركاب القطارات في اليابان، أعلنت شركة سكك حديد غرب اليابان، المعروفة باسم «جيه آر ويست»، أن كل قطار من قطارات الشركة البالغ عددها 600 قطار، سيزود بمظلتين متخصصتين في مقصورة الطاقم، اعتباراً من الشهر المقبل، لصد هجمات القتلة المحتملين.

التصميمات الجديدة للمظلة تتضمن عموداً مقوى، ومظلة بعرض 1.1 متر مصنوعة من مادة شفافة وصفتها «جيه آر ويست» بأنها «نسيج خاص يصعب اختراقه بالسكاكين».

وقال رئيس شركة «جيه آر ويست»، كازواكي هاسيجاوا، في مؤتمر صحفي: «لقد ابتكرنا درعاً يسهل على الموظفات استخدامها أيضاً في حالة الطوارئ، ونريد من الطاقم الاستجابة، وإجلاء الركاب بأمان».

وأصدرت الشركة مقطع فيديو توضيحياً لوسائل الإعلام المحلية يظهر موظفاً يرتدي زياً رسمياً يوضح كيفية صد مهاجم مسلح بآلة حادة.

تزن المظلة 700 غرام فقط وهي أسهل في الاستخدام من مجموعة من البدائل مثل «ساسوماتا»، وهي أسلحة طويلة مصممة لدفع المهاجمين بعيداً أو تثبيتهم على الجدران. وقدمت شركة «جيه آر ويست»، التي تدير نحو 5000 كيلومتر من مسارات النقل بالقطارات في جنوب جزيرة «هونشو» الرئيسة في البلاد، والتي تخدم مدناً بما في ذلك (كيوتو)، و(أوساكا)، أخيراً، أنظمة أمنية عالية التقنية أخرى لزيادة السلامة العامة، بما في ذلك كاميرات تعمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي عام 2022، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الشركة كانت تعمل على تطوير «نظام كشف الصراخ» لتنبيه المضيفين على الفور بأي حوادث.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات الجرائم العنيفة بشكل عام، فإن اليابان عانت موجة من الهجمات بالسكاكين والأحماض على نظام النقل الخاص بها في السنوات الأخيرة. وأصيب مدنيان وموظف من شركة القطارات في هجوم على قطار بالقرب من أوساكا في يوليو 2023. وتم القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر 37 عاماً يحمل ثلاثة سكاكين بعد ذلك بوقت قصير.

كما حُكِم، أخيراً، على مواطن يُدعى كيوتا هاتوري، (27 عاماً)، بالسجن 23 عاماً، بعد إدانته بطعن راكب في السبعينات من عمره وإشعال النار في قطار بطوكيو وهو يرتدي زياً من القصص المصورة في «ليلة الهالوين» 2021. وقبل شهرين، طعن شاب آخر اسمه يوسوكي تسوشيما، (38 عاماً)، ثلاثة أشخاص وأشعل النار في عربة قطار في العاصمة في أغسطس 2021. وفي العام الماضي حُكم عليه بالسجن 19 عاماً بتهمة الشروع في القتل. عن «التايمز» اللندنية

• 700 غرام وزن المظلات وهي أسهل في الاستخدام من بدائل عدة مثل «ساسوماتا».