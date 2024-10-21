«بوينغ» تعرض زيادة الرواتب 35% على 4 أعوام لإنهاء إضراب للعاملين

قالت نقابة تمثل فنيي إصلاح مضربين عن العمل في شركة «بوينغ»، أمس، إن أعضاءها سيصوتون، يوم الأربعاء، على اتفاق لتجديد العقود، يتضمن زيادة رواتبهم 35% على مدى أربعة أعوام، ومن شأنه إنهاء إضراب مستمر منذ أكثر من شهر.

وينظم نحو 33 ألف عامل نقابي في «بوينغ» في الساحل الغربي للولايات المتحدة، معظمهم في ولاية واشنطن، إضراباً منذ 13 سبتمبر. وأدى توقف العمل إلى تعطيل إنتاج طائرات «737 ماكس» الأكثر مبيعاً، وكذلك طائرات «767 و777» عريضة البدن.

ويشمل أحدث العروض مكافأة موافقة على العرض قيمتها 7000 دولار، وإعادة تطبيق خطة حوافز وزيادة الإسهامات المقدمة في حسابات التقاعد، بما في ذلك مبلغ لمرة واحدة قدره 5000 دولار، إضافة إلى مدفوعات أخرى يقدمها صاحب العمل تصل إلى 12%.

وأحجمت «بوينغ» عن التعليق.

وقالت النقابة، أمس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها تلقت اقتراحاً بدعم من جولي سو، القائمة بأعمال وزير العمل الأميركي، وأبلغت العاملين المضربين بأنه «جدير بالدراسة».

وكانت «بوينغ» أعلنت، الجمعة الماضي، أنها ستخفض عدد الوظائف 17 ألفاً، أو 10% من عدد موظفيها عالمياً، وأنها ستوفر خمسة مليارات دولار من التكاليف، في استمرار لفوضى مستمرة منذ عام في الشركة، بعد حدوث حالة طوارئ خلال رحلة طائرة «737 ماكس 9» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز».