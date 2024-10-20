مقتل 73 وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على شمال غزة

قال أطباء ومسؤولون إن غارة جوية إسرائيلية أصابت عدة منازل ومبنى سكنيا متعدد الطوابق في بلدة بيت لاهيا في شمال غزة أمس السبت تسببت في سقوط عشرات القتلى والمصابين، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أن 73 شخصا على الأقل قتلوا في الغارة.

ولم تتوفر أرقام رسمية عن الضحايا من وزارة الصحة على الفور، لكن مدحت عباس المسؤول الكبير في وزارة الصحة قال إن الأرقام دقيقة.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن عمليات الإنقاذ تعرقلت بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الثاني.

وفي وقت سابق أمس، قالت وزارة الصحة في غزة إن 35 شخصا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع.