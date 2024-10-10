الإعصار ميلتون يضرب وسط فلوريدا ويدمر منازل

ضرب الإعصار ميلتون الساحل الغربي لولاية فلوريدا الأمريكية بالقرب من جزيرة سيستا كي، الليلة الماضية، من "فئة 3 شديدة الخطورة"، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات فجائية، وفقا لما أفاد به المركز الوطني للأعاصير.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية، أن سرعة رياح العاصفة المصاحبة للإعصار بلغت 193 كيلومترا في الساعة، وفق وكالة الأنباء الألمانية " دب أ".

وكان ميلتون قد وصل إلى فئة 5 عندما كان يتحرك نحو فلوريدا من خليج المكسيك، لكنه تم تخفيضه إلى الفئة 4 ، ثم انخفض إلى المستوى 3 قبل أن يصل إلى اليابسة.

ومن المتوقع أن ينتقل ميلتون من ساحل خليج فلوريدا عبر الولاية نحو المحيط الأطلسي، وأن يتسبب في حدوث دمار شديد خارج السواحل.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصبح هذا الإعصار أحد أخطر العواصف في تاريخ الولاية.

وبالإضافة إلى سرعات الرياح الشديدة، من المتوقع هطول أمطار غزيرة وارتفاعات خطيرة في المد والجزر، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق.

وحثت السلطات الملايين من السكان على إخلاء منازلهم.

وكانت السلطات في فلوريدا قد حذرت كثفت، الأول من أمس، دعواتها للسكان بضرورة الإجلاء قبل وصول الإعصار ميلتون "الخطير للغاية" والذي كان متوقعاً أن يصل إلى سواحل شبه الجزيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة ليل الأربعاء الخميس.

وكانت جاين كاستور رئيس بلدية مدينة تامبا الكبرى قد قالت لشبكة سي إن إن، الإثنين، "كان الإعصار هيلين بمثابة ناقوس الخطر. إنها كارثية بكل معنى الكلمة". وأضاف "أستطيع أن أقول هذا دون مبالغة: إذا اخترتم البقاء في إحدى مناطق الإجلاء، ستموتون".

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سلطات فلوريدا تحذر السكان من الاعصار ميلتون: "اذا اخترتم البقاء ستموتون"!