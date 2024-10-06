تحذير من «الرسوم العقابية» على السيارات الكهربائية الصينية

حذّرت شركات صناعة السيارات الألمانية من أن المستهلكين قد يواجهون أسعاراً أعلى، بعد أن مهّد الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، الطريق لفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية الصينية.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، توماس بيكرون: «هذا القرار قد يلحق ضرراً كبيراً بصناعة السيارات في ألمانيا». وقد تدخل الرسوم الجمركية التي تصل إلى 35.3% على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات القادمة من الصين حيز التنفيذ في أوائل نوفمبر، رغم أنها قد تُلغى إذا توصلت بروكسل إلى حل مع بكين عبر طاولة المفاوضات.

وعارضت ألمانيا هذا الإجراء، حيث أشار بيكرون إلى أن ذلك قد يؤثر سلباً في ثقة الأعمال.