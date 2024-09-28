ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "هيلين" في الولايات المتحدة إلى 44 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الإعصار "هيلين" الذي يجتاح عدة ولايات أمريكية إلى 44 قتيلاً على الأقل.

وأعلنت السلطات الأمريكية المختصة أن أربعة ملايين شخص باتوا بدون كهرباء ويواجه كثيرون منهم فيضانات عارمة بينما يواصل الإعصار المدمر مساره في الولايات الشرقية.

وأطلقت فرق الطوارئ عمليات إنقاذ ضخمة عبر ولايات متعددة منذ ضرب الإعصار هيلين فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة ما أدى إلى غرق الطرق والمنازل والشركات تحت الماء وتدمير العديد منها.