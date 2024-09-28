"الغذاء والدواء" الأمريكية تجيز استخدام دواء "دوبيكسنت" لمعالجة التهاب الشعب الهوائية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي أيه) لشركة الصناعات الدوائية الفرنسية "سانوفي" ،على طرح دوائها "دوبيكسنت" Dupixent المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن إجازة الدواء جاءت في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي والصين عليه، واستندت إلى دراستين أظهرتا أن "دوبيكسنت" حدّ بشكل كبير من تفاقم المرض، إضافة إلى أنه "حسّن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية الحياة" لمستخدميه.

ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين، في أكثر من 70% من الحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب الثالث للوفاة في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتشمل أعراضه السعال المزمن وضيق التنفس والإفراط في إنتاج المخاط، ومن تأثيراته على الحياة اليومية صعوبة في صعود السلالم.