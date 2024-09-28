الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل حسن نصر الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، وذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مقر القيادة المركزي للجماعة.

وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني عبر منصة "إكس"، "حسن نصرالله قتل".

وأكد ناطق آخر باسم الجيش الكابتن دافيد أبراهام لوكالة فرانس برس "القضاء" على الأمين العام لحزب الله.

وقال مصدر مقرب من حزب الله في بيروت أن"الاتصال فقد" بنصرالله منذ مساء الجمعة.